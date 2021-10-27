Дуров анонсував появу офіційної реклами в Telegram

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Незабаром у каналах месенджеру Telegram уперше з'являться офіційні рекламні повідомлення.

Про це на своїй сторінці повідомив засновник месенджера Павло Дуров.

Він представив платформу для розміщення реклами – Telegram Ad Platform.

Водночас Дуров пообіцяв, що більшість користувачів навряд чи помітить появу реклами з кількох причин. Зокрема, Telegram не показуватиме рекламні повідомлення у списку чатів, особистих розмовах чи групах.

"Реклама торкнеться лише великих каналів – сервісів, де вже й так є реклама, і підтримка яких призводить до найбільших витрат з боку Telegram", – зазначив засновник сервісу.

Він також запевнив, що для показу реклами не будуть використовувати особисті дані користувачів.

"Конфіденційність користувачів для Telegram є пріоритетом. Вміст рекламних повідомлень залежатиме лише від тематики каналів, де вони виводяться, а чи не від особистих даних користувачів", – написав Дуров.

Засновник Telegram додав, що офіційні рекламні повідомлення будуть ненав'язливими та міститимуть короткі тексти без зовнішніх посилань чи фотографій. Рекламне оголошення може з'явитися лише після перегляду нових повідомлень у каналі.

"У каналах Telegram зараз зустрічається реклама, яку публікують власники Telegram-каналів у вигляді звичайних повідомлень. Офіційні рекламні повідомлення, які впроваджує Telegram, будуть набагато комфортнішими для користувачів. Дохід від таких рекламних оголошень дозволить Telegram далі надавати користувачам безкоштовний та необмежений сервіс", – зазначив Дуров.

Економічна правда