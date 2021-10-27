Дуров анонсував появу офіційної реклами в Telegram
Незабаром у каналах месенджеру Telegram уперше з'являться офіційні рекламні повідомлення.
Про це на своїй сторінці повідомив засновник месенджера Павло Дуров.
Він представив платформу для розміщення реклами – Telegram Ad Platform.
Водночас Дуров пообіцяв, що більшість користувачів навряд чи помітить появу реклами з кількох причин. Зокрема, Telegram не показуватиме рекламні повідомлення у списку чатів, особистих розмовах чи групах.
"Реклама торкнеться лише великих каналів – сервісів, де вже й так є реклама, і підтримка яких призводить до найбільших витрат з боку Telegram", – зазначив засновник сервісу.
Він також запевнив, що для показу реклами не будуть використовувати особисті дані користувачів.
"Конфіденційність користувачів для Telegram є пріоритетом. Вміст рекламних повідомлень залежатиме лише від тематики каналів, де вони виводяться, а чи не від особистих даних користувачів", – написав Дуров.
Засновник Telegram додав, що офіційні рекламні повідомлення будуть ненав'язливими та міститимуть короткі тексти без зовнішніх посилань чи фотографій. Рекламне оголошення може з'явитися лише після перегляду нових повідомлень у каналі.
"У каналах Telegram зараз зустрічається реклама, яку публікують власники Telegram-каналів у вигляді звичайних повідомлень. Офіційні рекламні повідомлення, які впроваджує Telegram, будуть набагато комфортнішими для користувачів. Дохід від таких рекламних оголошень дозволить Telegram далі надавати користувачам безкоштовний та необмежений сервіс", – зазначив Дуров.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua