Владі Києва доведеться викупити цех "Більшовика" у переможця аукціону

УНІАН

У разі успішної приватизації "Першого київського машинобудівного заводу" на аукціоні 27 жовтня київська влада обговорюватиме питання викупу цеху №5 для спорудження розв'язки Шулявського шляхопроводу з переможцем торгів.

Про це заявив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко в ході Building&Construction Forum 3.0, передає "Інтерфакс-Україна".

"Якщо завтра аукціон відбудеться, сподіваюся успішно, то далі Київ буде викуповувати цех у приватного власника", – сказав Сенниченко.

За його словами, викуп цеху №5 для знесення й спорудження розв'язки на Шулявці повинен був здійснюватися в рамках законодавства після оцінки його вартості.

"Ми півтора роки тому пояснювали це Київській адміністрації. Вони самі найняли оцінювача, він оцінив корпус в 240 млн грн. З того часу вони так і не здійснили викуп", – пояснив голова ФДМ.

Нагадуємо:

Стартова ціна "ПКМЗ" встановлена на рівні 1,39 млрд грн. Аукціон відбудеться 27 жовтня.

Згідно з приватизаційними умовами, новий власник повинен погасити заборгованості ПКМЗ перед трудовим колективом, держбюджетом та іншими кредиторами (зараз борги налічують понад 500 млн грн), виконати діючий колективного договору та не допустити звільнення протягом визначеного строку.

Крім цього, покупцеві необхідно інвестувати в модернізацію підприємства не менше 57 млн грн протягом трьох років, зберегти частину виробництва.