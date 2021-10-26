Всі розділи
Укр / Рус

Владі Києва доведеться викупити цех "Більшовика" у переможця аукціону

Вівторок, 26 жовтня 2021, 20:40
 
УНІАН

У разі успішної приватизації "Першого київського машинобудівного заводу" на аукціоні 27 жовтня київська влада обговорюватиме питання викупу цеху №5 для спорудження розв'язки Шулявського шляхопроводу з переможцем торгів. 

Про це заявив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко в ході Building&Construction Forum 3.0, передає "Інтерфакс-Україна"

"Якщо завтра аукціон відбудеться, сподіваюся успішно, то далі Київ буде викуповувати цех у приватного власника", – сказав Сенниченко.

За його словами, викуп цеху №5 для знесення й спорудження розв'язки на Шулявці повинен був здійснюватися в рамках законодавства після оцінки його вартості.

"Ми півтора роки тому пояснювали це Київській адміністрації. Вони самі найняли оцінювача, він оцінив корпус в 240 млн грн. З того часу вони так і не здійснили викуп", – пояснив голова ФДМ.

Нагадуємо:

Стартова ціна "ПКМЗ" встановлена на рівні 1,39 млрд грн. Аукціон відбудеться 27 жовтня.

Згідно з приватизаційними умовами, новий власник повинен погасити заборгованості ПКМЗ перед трудовим колективом, держбюджетом та іншими кредиторами (зараз борги налічують понад 500 млн грн), виконати діючий колективного договору та не допустити звільнення протягом визначеного строку.

Крім цього, покупцеві необхідно інвестувати в модернізацію підприємства не менше 57 млн грн протягом трьох років, зберегти частину виробництва.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

приватизація Київ інфраструктура

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Фонд держмайна заявив про чергову перемогу в суді у справі заводу "Більшовик" 22 жовтня 2021, 09:55
Фонд держмайна про "Більшовик": Рішення суду про незаконність відчуження будівель остаточне 19 жовтня 2021, 16:05
Фонд держмайна виставив на приватизацію завод "Електронмаш", який має 20 гектарів землі 19 жовтня 2021, 15:35
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!