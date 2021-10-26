Шмигаль пояснив, як теплопостачальники погасять частину боргів перед "Нафтогазом"

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Заборгованість із різниці між економічно обгрунтованим та встановленим тарифами перед теплопостачальниками уже верифікована й підприємства галузі зможуть отримати компенсацію з державного бюджету.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу під час робочої поїздки у Кропивницький, повідомляє "Укрінформ".

"Є заборгованість з різниці в тарифах з 2016 року, коли держава брала на себе зобов'язання по покладеному соціальному обов'язку. Ця різниця зараз верифікована і з державного бюджету буде віддана теплопостачальним організаціям", - сказав Шмигаль.

За його словами, за рахунок отриманих коштів теплопостачальники зможуть погасити частину своєї заборгованості перед НАК "Нафтогаз України" за спожитий газ. Урядовець наголосив, що це дозволить підприємствам позбутися накопичених боргів.

Крім того, Шмигаль повідомив, що за умовами меморандуму з місцевою владою щодо стабільного проходження опалювального сезону передбачається реструктуризація боргів населення на 3-5 років. Він розраховує, що органи місцевого самоврядування активізують роботу з населення для уникнення накопичення нової заборгованості.

Нагадуємо:

8 вересня 2021 року уряд затвердив Методику визначення заборгованості з різниці в тарифах.

Документ дав можливість розпочати процедуру верифікації обсягів заборгованості з різниці в тарифах в розрізі кожного підприємства окремо.

Кабінет Міністрів планує перерахувати підприємствам теплокомуненерго понад 30 млрд грн на компенсацію різниці між ринковим та встановленим тарифами.