На Рівненській АЕС розгерметизувалась труба: спалахнув водень

ФОТО: FB РІВНЕНСЬКОЇ АЕС

На території Рівненської АЕС сталася розгерметизація водневого трубопроводу.

Джерело: Державна служба надзвичайних ситуацій, МВС

Дослівно: "26 жовтня о 15:03 у м. Вараш на території Рівненської АЕС на відкритій території біля блоку № 3 (знаходиться на планово-попереджувальному ремонті) сталася розгерметизація водневого трубопроводу (діам. 50 мм) та спалах водню без подальшого горіння".

Деталі: Повідомляється, що персонал станції перекрив трубопровід. Жертв та постраждалих немає.

У відомстві додали, що радіаційний та протипожежний стан в межах норми.

Наразі станція працює в штатному режимі.

Українська правда