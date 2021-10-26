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Про ринок землі: все, що треба знати

Як працює ринок землі і які є проблеми: головне з круглого столу

Вівторок, 26 жовтня 2021, 17:35
 
getty images

Що показали перші сто днів після відкриття ринку землі та з якими проблемними питаннями стикаються учасники ринку - ці та інші питання обговорили під час круглого столу 26 жовтня.

Круглий стіл щодо 100 днів роботи ринку землі ЕП провела спільно із представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні та "Центром прикладних досліджень".

Що обговорили на заході:

  • Що можна сказати за результатами перших 100 днів відкриття ринку: оцінка результатів, чи є вони закономірними?
  • Чи готові власники землі продавати, наскільки добре вони розуміють земельне законодавство та чого бояться?
  • Що здорожчує угоду і чому послуги нотаріусів є настільки дорогими сьогодні?
  • Чому продавці паїв повинні сплачувати податки і хто понесе відповідальність за несплачені податки? Що кажуть Податкова і Нотаріальна палата?
  • Коли нарешті буде переглянуте питання визначення експертної грошової оцінки, яка іноді є аномальною і здорожчує безпідставно в рази розмір податків?
  • Коли буде змінена процедура реалізації земельних ділянок для садівництва і городництва, присадибних ділянок, яка з 1 липня значно ускладнилась?

Повна трансляція заходу - за посиланням.

Економічна правда

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ринок землі земельна реформа

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