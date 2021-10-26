Blue Origin Безоса і Sierra Space планують побудувати власну космічну станцію

фото: blue Origin

Космічна компанія Джеффа Безоса Blue Origin та Sierra Space оголосили про плани створення на низькій навколоземній орбіті космічної станції Orbital Reef. Планується, що станція почне працювати у другій половині цього десятиліття.

Про це повідомляється на сайті Blue Origin.

"Станція відкриє наступну главу освоєння та розвитку людського космосу, сприяючи розвитку живої екосистеми та бізнес-моделі майбутнього.

Orbital Reef підтримується лідерами космічної галузі та товаришами по команді, включаючи Boeing, Redwire Space, Genesis Engineering Solutions та Університет штату Арізона", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Orbital Reef надасть кожному можливість встановити власну адресу на орбіті.

"Цей унікальний напрямок запропонує клієнтам у сфері дослідницьких, промислових, міжнародних та комерційних послуг конкурентоспроможні послуги, які їм потрібні, включаючи космічний транспорт та логістику, космічне житло, розміщення обладнання", - додали в компанії.

Там додали, що станція почне працювати у другій половині цього десятиліття.

Повідомляється, що Orbital Reef буде працювати як "бізнес-парк змішаного використання" в космосі.

"Orbital Reef забезпечить інфраструктуру, необхідну для масштабування економічної діяльності та відкриття нових ринків у космосі.

Космічний транспорт багаторазового використання та розумний дизайн, які супроводжуються передовою автоматизацією та логістикою, мінімізують витрати та складність як для традиційних космічних операторів, так і для нових, дозволяючи найширшому колу користувачів досягати своїх цілей", - пояснюють в Blue Origin.

У компанії додали, що космічна станція матиме "відкриту системну архітектуру", яка дозволить безлічі людей і клієнтів використовувати її.

За даними Blue Origin, до списку можливих користувачів увійшли космічні агенції, ЗМІ, туристичні компанії, підприємці, інвестори, технологічні компанії і багато інших.

Sierra Space - дочірня компанія Sierra Nevada Corporation.

Sierra Nevada Corporation - приватна аерокосмічна компанія, яка спеціалізується на модифікації та інтеграції літальних апаратів, космічних компонентів та систем і супутніх технологічних продуктів для кібербезпеки та охорони здоров'я.

Компанія укладає контракти зі Збройними силами США, НАСА і приватними космічними компаніями.

Економічна правда