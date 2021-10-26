Blue Origin Безоса і Sierra Space планують побудувати власну космічну станцію
Космічна компанія Джеффа Безоса Blue Origin та Sierra Space оголосили про плани створення на низькій навколоземній орбіті космічної станції Orbital Reef. Планується, що станція почне працювати у другій половині цього десятиліття.
Про це повідомляється на сайті Blue Origin.
"Станція відкриє наступну главу освоєння та розвитку людського космосу, сприяючи розвитку живої екосистеми та бізнес-моделі майбутнього.
Orbital Reef підтримується лідерами космічної галузі та товаришами по команді, включаючи Boeing, Redwire Space, Genesis Engineering Solutions та Університет штату Арізона", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Orbital Reef надасть кожному можливість встановити власну адресу на орбіті.
"Цей унікальний напрямок запропонує клієнтам у сфері дослідницьких, промислових, міжнародних та комерційних послуг конкурентоспроможні послуги, які їм потрібні, включаючи космічний транспорт та логістику, космічне житло, розміщення обладнання", - додали в компанії.
Там додали, що станція почне працювати у другій половині цього десятиліття.
Повідомляється, що Orbital Reef буде працювати як "бізнес-парк змішаного використання" в космосі.
"Orbital Reef забезпечить інфраструктуру, необхідну для масштабування економічної діяльності та відкриття нових ринків у космосі.
Космічний транспорт багаторазового використання та розумний дизайн, які супроводжуються передовою автоматизацією та логістикою, мінімізують витрати та складність як для традиційних космічних операторів, так і для нових, дозволяючи найширшому колу користувачів досягати своїх цілей", - пояснюють в Blue Origin.
У компанії додали, що космічна станція матиме "відкриту системну архітектуру", яка дозволить безлічі людей і клієнтів використовувати її.
За даними Blue Origin, до списку можливих користувачів увійшли космічні агенції, ЗМІ, туристичні компанії, підприємці, інвестори, технологічні компанії і багато інших.
Sierra Space - дочірня компанія Sierra Nevada Corporation.
Sierra Nevada Corporation - приватна аерокосмічна компанія, яка спеціалізується на модифікації та інтеграції літальних апаратів, космічних компонентів та систем і супутніх технологічних продуктів для кібербезпеки та охорони здоров'я.
Компанія укладає контракти зі Збройними силами США, НАСА і приватними космічними компаніями.
Економічна правда
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