У НБУ пропонують збільшити страхові виплати за ДТП

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Нацбанк пропонує для обговорення зміни до порядку здійснення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Регулятор розробив проєкти 2 постанов правління НБУ.

У проєктах постанов пропонується збільшити розміри страхових сум за договорами ОСЦПВ до 160 тис гривень (зараз - 130 тис грн) на одного потерпілого за заподіяну шкоду майну, та до 320 тис гривень (зараз - 260 тис грн) на одного потерпілого за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю потерпілих.

Також пропонують:

затвердити перелік, значення та порядок застосування коригуючих коефіцієнтів у разі укладання страховиками договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;

затвердити Положення про єдину централізовану базу даних щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;

затвердити розмір базового страхового платежу за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів у розмірі 180 гривень ;

; збільшити розміри страхової виплати за шкоду, заподіяну майну потерпілих, у разі оформлення європротоколу (оформлення документів про дорожньо-транспортну пригоду без участі уповноважених працівників Нацполіції) до 80 тис гривень на одного потерпілого.

Зауваження та пропозиції до проєктів постанов приймаються до 26 листопада 2021 року.

"Ці документи удосконалять порядок здійснення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, підвищать рівень захисту потерпілих у ДТП та наблизять національне моторне страхування до європейських стандартів", - пояснили в НБУ.

У регуляторі додали, що останнім періодом для розрахунку страхових сум відповідно до рівня інфляції та індексу споживчих цін визначено серпень 2018 року.

"Враховуючи те, що кумулятивний показник рівня інфляції підвищився на 22,81% за період з серпня 2018 року до травня 2021 року, є потреба перегляду та підвищення страхових сум", - йдеться у пояснювальних записках.

Економічна правда