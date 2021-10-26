Кафе та ресторани "червоної" зони втратили третину обігу за тиждень

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Заклади громадського харчування, що з 18 жовтня почали працювати в "червоній" зоні, скоротили свою виручку на 34% за тиждень.

Про це йдеться у дослідженні компанії з автоматизації кафе та ресторанів Poster.

Певне падіння спостерігалося у закладах всіх зон, та передусім йдеться про заклади Дніпропетровської, Запорізької, Донецької та Одеської областей.

У разі введення "червоного" рівня епіднебезпеки заклади громадського харчування працюватимуть лише якщо 100% працівників мають "зелений" COVID-сертифікат.

Виручка закладів в інших зонах у цей період просіла менше — на 22%.

poster

Гості стали рідше відвідувати заклади у "червоній" зоні. Так, кількість транзакцій з 18 по 24 жовтня впала на 30% порівняно з попереднім тижнем. У закладах в інших областях спад становив 17%.

Скоротився також і середній чек. У закладах червоної зони він зменшився на 28%, в решті областей — на 16%.

Дослідження Poster базується на неперсоналізованих даних про продажі 7500 закладів громадського харчування України протягом 18-24 та 11-17 жовтня 2021 року.

Нагадуємо:

На 12 жовтня 15 областей України перейшли в "помаранчеву" зону епідемічної небезпеки.

На 25 жовтня до "червоної" зони епідемічної небезпеки потрапили шість областей, ще шість регіонів наблизилася до "червоної" зони за показниками.

На засіданні Кабінету міністрів посилили правила для пасажирських перевезень у регіонах, де встановили "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень епіднебезпеки . Так, усі пасажири та водії міжрегіональних перевезень повинні мати негативний ковід-тест або щеплення.