Цукерберг заявив, що розслідування про проблеми Facebook – наклеп

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Засновник Facebook Марк Цукерберг прокоментував публікацію внутрішніх документів компанії (Facebook Papers), згідно з якими соцмережа нехтувала принципами свободи слова та рівноправності, - та назвав їх спробою обмовити компанію.

Про це він написав у Facebook, опублікувавши заяву, з якою він раніше виступав перед співробітниками компанії.

На початку своєї заяви Цукерберг заявив, що "у цьому кварталі компанія досягла значного прогресу щодо низки пріоритетних продуктів".

За йогог словами, спільнота Facebook продовжує рости - майже 3,6 млрд людей активно користуються однією або кількома послугами компанії.

Також він прокоментував "нещодавні дебати" стосовно компанії.

"Я вважаю, що великі організації повинні бути ретельно перевірені, і я вважаю за краще жити в суспільстві, де вони є, ніж у такому, де вони не можуть бути.

Добросовісна критика допомагає нам стати краще. Але я вважаю, що те, що ми бачимо, - це скоординовані зусилля щодо вибіркового використання документів, які "витікали" з компанії, щоб намалювати хибну картину нашої компанії", - підкреслив він.

"Реальність така, що ми маємо відкриту культуру, де ми заохочуємо обговорення та дослідження про нашу роботу, щоб ми могли досягти прогресу в багатьох складних питаннях, які не притаманні лише нам.

У нас є провідні програми для вивчення ефектів наших продуктів і забезпечення прозорості нашого прогресу, тому що ми дбаємо про те, щоб це було правильно", - додав засновник Facebook.

За його словами, компанія при прийнятті рішень має знайти баланс між конкуруючими поняттями соціальної справедливості, такими як свобода слова і зниження шкідливого контенту або впровадження шифрування для конфіденційності та підтримка правоохоронних органів.

"І я неодноразово закликав до регулювання, щоб забезпечити ясність, тому що я не думаю, що компанії повинні приймати таку кількість цих рішень самі", - йдеться у позиції Цукерберга.

Раніше 17 провідних американських видань опублікували матеріали на базі внутрішніх документів Facebook, злитих Френсіс Хоген, - проєкт має назву "Facebook Papers".

Хвиля публікацій почалась 22 жовтня, але більшість матеріалів були випущені 25 жовтня.

Газета The Wall Street Journal публікує матеріали на основі даних документів ще з середини вересня, називаючи цю серію публікацій Facebook Files.

Нагадаємо:

Раніше The Wall Street Journal, посилаючись на огляд внутрішніх документів компанії, які включали звіти про дослідження, онлайн-обговорення співробітників і проєкти презентацій для вищого керівництва, повідомив, що, хоча дослідники Facebook виявили "згубні наслідки платформи", компанія не змогла їх виправити.

У статтях Wall Street Journal зазначалося, що Facebook звільнив високопоставлених користувачів від деяких або всіх своїх правил, применшив негативний вплив Instagram на молодь, вніс зміни до свого алгоритм, що зробив платформу "злішою", і мав слабку реакцію на тривогу співробітників з приводу того, як платформа використовується торговцями людьми в країнах, що розвиваються.

Генеральний директор Facebook Inc Марк Цукерберг заявив, що звинувачення в тому, що компанія ставить прибуток вище безпеки користувачів, "просто не відповідають дійсності".

Незадовго до заяви Цукерберга колишня співробітниця Facebook Френсіс Хоген дала свідчення на слуханнях в Сенаті про свій досвід роботи і внутрішнє дослідження, яке, за її словами, показало, що компанія приділяє пріоритетну увагу прибутку.

Хоген заявила, що Facebook зазвичай приймає рішення, які ставлять інтереси бізнесу вище безпеки користувачів. За її словами, "були конфлікти інтересів між тим, що було добре для суспільства, і тим, що було добре для Facebook".

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Економічна правда