Pandora Papers: НАЗК перевіряє причетність Гереги до бізнесу в окупованому Криму

Галина і Олександр Гереги фото: епіцентр

Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) перевіряє декларацію нардепа від "За майбутнє" Олександра Гереги за 2020 рік.

Про це стало відомо із запиту НАЗК до "Слідства.Інфо" щодо фактів, викладених у матеріалі про Pandora Papers.

У матеріалі, зокрема, йдеться про те, що журналісти завдяки витоку Pandora Papers виявили мережу офшорних компаній, яка належала Герезі. Ці фірми, за даними журналістів, пов’язані з мережею гіпермаркетів на території окупованого Криму.

Журналісти із посиланням на документи міжнародних провайдерів повідомляють, що Гереги були власниками 5 кіпрських компаній.

"Усі вони належали подружжю Герег через мережу офшорних компаній, зокрема через два фонди, Fundationsanstalt та Gold Taurus Stiftung. Така структура кіпрських компаній дозволяла на той момент уникати декларування", - йдеться у матеріалі.

У "Слідство.Інфо" додають, що обидва фонди не зазначені у декларації нардепа, як і дві з п’яти кіпрських компаній - Samelio Holdings Limited та Edlagor Enterprises Limited.

"Остання володіє найбільшою мережею будівельно-господарських гіпермаркетів в окупованому Криму, "Новацентр К". Мережа представлена чотирма гіпермаркетами в Сімферополі та Севастополі, які до окупації Криму були частиною "Епіцентру", - додає "Слідство.Інфо".

Журналісти додають, що документи із найбільшого за всю історію витоку файлів свідчать про те, що Олександр і Галина Гереги через мережу фондів і фірм були бенефіціарними власниками кіпрської компанії Edlagor Enterprises Limited у 2015-му і проводили фінансові операції із групою компаній Гереги щонайменше до 2019-го.

А витяг із реєстру Республіки Кіпр свідчить, що компанія Atropa Services S.A., яка згадується у витоку Pandora Papers як пов’язана із бізнесом родини Герег, була власницею Edlagor Enterprises Limited до березня 2020 року.

Сам Олександр Герега на запитання "Слідства.Інфо" відповів, що жодного бізнесу у Криму не веде.

"Контроль над нерухомим майном (гіпермаркетами) та операційною діяльністю "Епіцентр К" у Криму був втрачений після його окупації та анексії Російською Федерацією", - сказав нардеп.

Також він заперечив належність Edlagor Enterprises до групи "Епіцентр".

Але документи провайдера Dadlaw свідчать про те, що ця компанія належала Олександру Герезі.

Нагадаємо:

Нардепу Олександру Герезі донедавна належали офшорні компанії, пов’язані з мережею гіпермаркетів на території окупованого Криму, йшлося у матеріалі "Слідства.Інфо".