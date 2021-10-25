Держпідприємство "Енергоринок" зменшило збитки за перше півріччя 2021 року

фото: Дп енергоринок

За перше півріччя 2021 року держпідприємство "Енергоринок" відзвітувало про чисті збитки на суму 137 млн грн.

Про це свідчить звіт про виконання показників фінансового плану підприємства за другий квартал 2021 року, повідомляє проєкт "Марлін".

За аналогічний період 2020 року чистий фінансовий збиток "Енергоринку" склав 1,7 млрд грн.

"З 2019 року підприємство перестало вести свою основну господарську діяльність - продаж електроенергії.

Натомість, "Енергоринок" продовжує функціонувати з метою повного погашення кредиторської та дебіторської заборгованостей за електроенергію. Станом на липень 2021 року сума лише кредиторської заборгованості державного підприємства становить 27,3 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до фінзвіту, станом на липень "Енергоринок" володіє активами на суму 20,6 млрд грн, у березні сума активів дорівнювала 21,9 млрд грн.

"Підприємство не отримує чистого доходу, оскільки не проводить господарської діяльності. На сьогодні вся робота підприємства "Енергоринок" полягає в супроводі судових спорів, з метою стягнення боргів", - додає "Марлін".

На підприємстві працюють 67 осіб.

Середньомісячна зарплата простого працівника складає 84 тис грн, адміністративно-управлінського персоналу - 86 тис грн, керівника - 193 тис грн.

"Для порівняння: середня зарплата простих працівників на підприємствах Міністерства енергетики в 6 разів менше і складає 13,7 тис грн", - йдеться у повідомленні.

З березня 2014 року "Енергоринком" керує Юрій Гнатюк.

Економічна правда