За час пандемії медикам було призначено допомогу по самоізоляції на понад 27 мільйонів

З початку пандемії Фонд соціального страхування прийняв на оплату листки непрацездатності, видані медичним працівникам для проходження самоізоляції, на загальну суму понад 27 мільйонів гривень.

Про це йдеться у прес-релізі фонду.

Повідомляється, що самоізоляцію за кошти ФССУ пройшли 15,3 тис. медиків.

Найбільше медичних працівників, які з початку пандемії пройшли оплачувану самоізоляцію під меднаглядом, у Житомирській області – 1 680 осіб, місті Києві – 975 осіб, Одеській – 942 особи та Чернігівській області – 910 осіб.

Нагадаємо:

У разі наявності потенційного ризику інфікування після контакту з хворим на коронавірусну хворобу, медичні працівники проходять самоізоляцію під меднаглядом. Заробіток, який вони втрачають за час ізоляції від COVID-19, у повному обсязі їм компенсує Фонд соціального страхування України.

Фонд компенсує втрачений за час ізоляції від COVID-19 заробіток для працівників всіх професій у розмірі 50% середнього доходу незалежно від тривалості страхового стажу. А для медичних працівників – у розмірі 100%. Дата фінансування допомоги від Фонду залежить від дати подання роботодавцем відповідної заяви-розрахунку.