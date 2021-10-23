БРСМ-Нафта використовувала назву Держспоживслужби у своїй рекламі — регулятор її перевірить
Держпродспоживслужба проведе перевірку мережі автозаправних комплексів "БРСМ-нафта" в частині дотримання законодавства про рекламу.
Про це йдеться у прес-релізі відомства.
Це пов’язано з використанням "БРСМ-нафтою" назви Держпродспоживслужби у рекламі в соціальних мережах. Зокрема, інформації про підтвердження якості їхнього палива.
"Згода на розміщення такої реклами Держпродспоживслужбою не надавалася і категорично не могла надаватися", - йдеться у повідомленні.
За словами відомства, розміщення такої інформації має ознаки порушення закону про рекламу в частині заборони використання в рекламі офіційної назви органу державної влади та заборони недостовірної реклами.
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