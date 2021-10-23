В США середній бюджет на новорічні покупки цього сезону зросте на 5% — дослідження

Очікується, що середній бюджет на новорічні покупки в цьому сезоні виросте на 5%, якщо порівняти з 2020 роком, а 7 з 10 керівників підприємств роздрібної торгівлі очікують, що споживачі витратять цього року більше, ніж в попередньому.

Про це йдеться у дослідження Делойт, повідомляється у прес-релізі.

Також у висновках - зростання бюджету новорічного шопінгу переважно гарантуватимуть споживачі з високим рівнем доходу. "Вони розраховують витратити на 15% більше, ніж торік. Водночас споживачі з нижчим рівнем доходу планують витрачати на 22% менше, ніж у 2020 році", - йдеться у повідомленні.

Більшість споживачів очікують зростання загального рівня цін на товари у передсвятковий період внаслідок інфляції. Через це покупці з низьким рівнем доходу розраховують здійснити меншу кількість покупок у період новорічних свят.

Згідно з прогнозами, частка офлайн-покупок збільшиться до 33% у 2021 році, але все ж таки залишиться меншою за 36% у 2019 році.

"Споживачі знову готові витрачати кошти на сегмент "розваги та подорожі". Очікується, що зростання цього сегменту становитиме 15% у 2021 році, як порівняти з 2020 роком", - резюмують у висновках дослідження.