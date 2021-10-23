КШЕ: сплата ПДФО — інструмент "торгу" бізнесу з місцевою владою

Перерахування податку на доходи фізосіб в місцеві бюджети стало потужним інструментом для компанії "вести переговори" і підвищувати мотивацію місцевої влади щодо умов роботи.

Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного управління у своєму дослідженні.

"Нас про це просила місцева влада. Для нас, як для компанії, не було принциповим, в який бюджет сплачувати ПДФО за співробітників - тож ми пішли на зустріч місцевим органам влади, і платимо за місцем фактичного проживання співробітників.

Для нашої галузі є вкрай важливим мати гарні стосунки з місцевою владою" - пояснює один із респондентів дослідження.

Як зазначають у центрі, в обмін на перерахування ПДФО саме у місцевий бюджет, влада в громаді може забезпечити наявність опалення, санітарії (наявність туалету в приміщенні) або наявність доступу в інтернет в громадських приміщеннях, які компанія орендує у місцевої влади для облаштування офісів.