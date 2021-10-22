В Україні змінять формат платіжок за "комуналку" – Міненерго

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Прийнятий Радою закон "Про енергетичну ефективність" передбачає, що у новому форматі комунальних платіжок буде відображатись рівень енергоефективності.

Про це повідомляє прес-служба Міненерго.

Міністерство нагадує, що Рада 21 жовтня 282 голосами ухвалила в цілому базовий закон "Про енергетичну ефективність".

"Закон створює засади для підвищення енергоефективності бюджетної сфери, місцевого самоврядування, подолання енергетичної бідності, дозволить збільшити доступність комунальних послуг для населення та зменшити витрати на теплопостачання", - йдеться у повідомленні.

У Міненерго заявляють, що підвищення енергоефективності сприятиме економії коштів та скороченню споживання енергоресурсів, і, в кінцевому результаті, - допоможе запобігти кліматичним змінам.

"Загальний рівень енергоефективності у державі залежить від кожного споживача енергії. Саме тому є важливим інформування всіх громадян про поточний стан енергоспоживання та можливості для більш ефективного використання енергоресурсів", - додали у відомстві.

"Для об'єктивного інформування населення та дієвого впровадження інструментів державної підтримки у сфері енергоефективності законом передбачається розробити новий формат платіжки за комунальні послуги.

Вона міститиме детальну інформацію щодо споживання, зокрема з порівнянням поточних показників з минулорічними, доступних енергоефективних програм, якості послуг з постачання природного газу та електричної енергії", - заявила заступниця міністра енергетики Юлія Підкоморна.

Крім цього, великі підприємства будуть зобов'язані впровадити систему енергоменеджменту або раз на 4 роки проводити енергоаудит.

"Це допоможе оптимізувати витрати на споживання енергії та зрозуміти, які заходи необхідно впроваджувати для мінімізації витрат у майбутньому.

Таким чином на державному рівні буде впроваджена система підвищення енергоефективності найбільших споживачів енергії", - пояснюють у міністерстві.

Також законом запроваджується програма впровадження smart grid технологій на державному рівні.

"Це дозволить операторам систем розподілу скоротити витрати в електромережах, а споживачу дасть можливість управляти власним попитом. На підставі економічної доцільності та технічної можливості будуть встановлюватися інтелектуальні системи обліку газу, електрики, тепла", - зазначили у відомстві.

Законом також уперше вводиться відповідальність за порушення законодавства у сфері забезпечення енергетичної ефективності, резюмували в Міненерго.

Економічна правда