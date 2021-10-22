Держпраці і Податкова проведуть перевірки щодо законності роботи іноземців

фото: держпраці

Держпраці та Податкова проведуть перевірки дотримання законодавства про працю роботожавцями, які отримали дозвіл на працнвлаштування іноземців та осіб без громадянства.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

"Особлива увага приділятиметься відповідності оплати праці іноземним громадянам до встановленого законодавством рівня та відрахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що доручення про перевірки 20 жовтня дав прем'єр Денис Шмигаль за ініціативою Мінекономіки.

"Підставою для такої ініціативи стало проведення моніторингу сплати роботодавцями у 2020 році та 1 півріччі 2021 року заробітної плати іноземним працівникам.

Отримані результати свідчать, що відомості відсутні більш ніж у 70 % випадків від загальної кількості осіб, на яких були видані дозволи", - пояснюють у міністерстві.

"Перевірка Держпраці та ДПС дозволить забезпечити дотримання прав і соціальних гарантій іноземних громадян, які працюють в Україні, а також припинити зловживання роботодавцями, які сприяють нелегальній міграції.

У разі виявлення порушень ми будемо ініціювати перед Державною міграційною службою скасування посвідок на тимчасове проживання іноземцям, які оформили фіктивні трудові контракти з недобросовісними суб'єктами господарювання", - заявила заступниця міністра економіки Світлана Глущенко.

Надалі такий моніторинг планують запровадити на постійній основі.

"Для цього у міністерстві розробили законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, документом пропонують:

посилити контроль за додержанням законодавства у цій сфері, в тому числі через запровадження моніторингу;

зменшити фінансове навантаження на роботодавців, скасувавши зобов'язання щодо забезпечення рівня заробітної плати іноземцю у розмірі 5 або 10 мінімальних заробітних плат залежно від категорії;

підвищити вартість дозволу з метою захисту національного ринку праці та спрямування коштів на виплату допомоги для безробітних громадян;

надати можливість іноземцям, які навчаються у навчальних закладах України, працювати, передбачивши для роботодавця безоплатне отримання дозволу для такої категорії працівників;

чітко визначити перелік документів, які подаються для отримання або продовження дії дозволів; передбачити зручний спосіб отримання дозволу, зокрема через центри надання адміністративних послуг;

забезпечити безоплатну видачу дублікату дозволу у випадках його втрати чи пошкодження.

Економічна правда