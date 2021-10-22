Держпраці і Податкова проведуть перевірки щодо законності роботи іноземців
Держпраці та Податкова проведуть перевірки дотримання законодавства про працю роботожавцями, які отримали дозвіл на працнвлаштування іноземців та осіб без громадянства.
Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.
"Особлива увага приділятиметься відповідності оплати праці іноземним громадянам до встановленого законодавством рівня та відрахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що доручення про перевірки 20 жовтня дав прем'єр Денис Шмигаль за ініціативою Мінекономіки.
"Підставою для такої ініціативи стало проведення моніторингу сплати роботодавцями у 2020 році та 1 півріччі 2021 року заробітної плати іноземним працівникам.
Отримані результати свідчать, що відомості відсутні більш ніж у 70 % випадків від загальної кількості осіб, на яких були видані дозволи", - пояснюють у міністерстві.
"Перевірка Держпраці та ДПС дозволить забезпечити дотримання прав і соціальних гарантій іноземних громадян, які працюють в Україні, а також припинити зловживання роботодавцями, які сприяють нелегальній міграції.
У разі виявлення порушень ми будемо ініціювати перед Державною міграційною службою скасування посвідок на тимчасове проживання іноземцям, які оформили фіктивні трудові контракти з недобросовісними суб'єктами господарювання", - заявила заступниця міністра економіки Світлана Глущенко.
Надалі такий моніторинг планують запровадити на постійній основі.
"Для цього у міністерстві розробили законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, документом пропонують:
- посилити контроль за додержанням законодавства у цій сфері, в тому числі через запровадження моніторингу;
- зменшити фінансове навантаження на роботодавців, скасувавши зобов'язання щодо забезпечення рівня заробітної плати іноземцю у розмірі 5 або 10 мінімальних заробітних плат залежно від категорії;
- підвищити вартість дозволу з метою захисту національного ринку праці та спрямування коштів на виплату допомоги для безробітних громадян;
- надати можливість іноземцям, які навчаються у навчальних закладах України, працювати, передбачивши для роботодавця безоплатне отримання дозволу для такої категорії працівників;
- чітко визначити перелік документів, які подаються для отримання або продовження дії дозволів; передбачити зручний спосіб отримання дозволу, зокрема через центри надання адміністративних послуг;
- забезпечити безоплатну видачу дублікату дозволу у випадках його втрати чи пошкодження.
Економічна правда
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