Обсяг тіньової оренди землі сягає від 20 до 70 мільярдів щорічно – Мінекономіки

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Обсяг тіньової оренди землі, за оцінками різних експертів, сягає від 20 до 70 млрд грн щорічно.

Про це йшлося під час засідання Міжвідомчої робочої групи з детенізації економіки 20 жовтня.

На черговому засіданні Міжвідомчої робочої групи з детінізації економіки розглянули низку заходів для виведення економіки "з тіні".

Зокрема, були обговорені питання детінізації в сфері земельних відносин, спиртової, лікеро-горілчаної галузей, ринку пально-мастильних матеріалів, попередження діяльності нелегальних АЗС", - йдеться у повідомленні Мінекономіки.

"Сьогодні ми розпочинаємо аналізувати тіньову економіку за секторальними напрямками. Наша робота спрямована на координацію зусиль для визначення завдань причетним та подальшої розробки конкретних заходів зі зменшення частки тіньової економіки.

Загалом функціонування тіньових сфер - вкрай болюче питання не лише української економіки та бюджету, які втрачають десятки мільярдів гривень, а й для громадян, які ризикують життям через вживання фальсифікованого алкоголю, це також шкода екології та матеріальні збитки через використання неякісного пального та багато інших негативних явищ", - сказав Любченко, який є головою Міжвідомчої робочої групи.

"Щодо питання земельних відносин в законодавчому полі та за його межами, то обсяг тіньової оренди, за оцінками різних експертів, сягає від 20 до 70 млрд грн щорічно", - підкреслили в Мінекономіки.

При цьому, заявили у відомстві, найбільша проблема виникає із землями комунальної власності, значна частина яких ще не внесена до Державного кадастру.

"Під час засідання учасники робочої групи визначили необхідність розробити заходи з удосконалення обміну інформацією між різними гілками влади, які адмініструють процес та посиленню контролю", - додали у прес-службі міністерства.

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Економічна правда