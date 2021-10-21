Huawei представила нові смартфон, смарт-годинник і бездротові навушники

На глобальній презентації у Відні компанія Huawei анонсувала випуск нового флагманського смартфона Huawei nova 9, дві моделі смарт-годинника Watch GT 3 і бездротові навушники FreeBuds Lipstick.

Про це повідомляє кореспондент ЕП.

Huawei nova 9

Смартфон Huawei nova 9 має 6,57-дюймовий сенсорний дисплей з вигнутими краями і частотою оновлення 120 Гц, вбудований процесор Snapdragon 778G 4G і оснащений технологією супершвидкого заряджання Huawei SuperCharge 66 Вт.

В Huawei nova 9 інтегрована система камер Ultra Vision, до якої входять основна камера RYYB Ultra Vision на 50 МП з 1/1,56-дюймовим сенсором; надширококутна 8-мегапіксельна камера, 2-мегапіксельна камера глибини різкості та макрокамера для зйомки на відстані до 4 см. Смартфон також має 32-мегапіксельну фронтальну камеру з великим 1/2,8-дюймовим сенсором для зйомки фото з високою роздільною здатністю.

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Смартфон підтримує різні опції для нічної фотографії: алгоритм Super Night Selfie від Huawei, режим нічного портрета, функції Extreme Night Shoot та Night Selfie Video для зйомки з роздільною здатністю 4K.

Крім того, смартфон оснащено технологією стабілізації відео AIS на обох камерах, функціями Slow-Motion (уповільнена зйомка) та Time-lapse (покадрова зйомка), технологією управління кольором Full-Path P3 Colour Management для відтворення ширшої палітри кольорів під час зйомки фото чи відео.

Huawei nova 9 доступний у двох кольорах: зоряно-блакитному та чорному. Товщина смартфона становить 7,77 мм, а вага – близько 175 г. Для повної зарядки акумулятора Huawei nova 9 ємністю 4300 мА*год необхідно 38 хвилин.

Смартфон має 8 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ для зберігання.

Ціна смартфону становитиме 499 євро. В Україні покупці, які оформлять попереднє замовлення, отримають навушники FreeBuds 4 у подарунок.

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Watch GT 3

Китайська компанія також представила нову лінійку смарт-годинників, яка складається з двох моделей Huawei Watch GT 3. Вони доступні у двох розмірах – 46 мм та 42 мм. Смарт-годинники підтримують понад 100 спортивних режимів, мають вбудований планер тренувань, покращений трекінг місцезнаходження для пробіжок, а також нову технологію відстеження серцевого ритму п’ятого покоління.

Watch GT 3 оснащений функціями покращеного цілодобового моніторингу рівня кисню у крові (SpO2), моніторингу якості сну та Bluetooth-дзвінків. Модель сумісна з пристроями на операційних системах Android та iOS. Заряда батареї версії 46 мм вистачить на 14 днів роботи, версії 42 мм – на 7 днів роботи.

Ціна на версію годинника 46 мм становитиме 349 євро, на версію 42 мм – 329 євро.

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FreeBuds Lipstick

Нові навушники FreeBuds Lipstick отримали футляр у формі губної помади з неіржавної сталі з глянцевим покриттям. Самі навушники виконані в червоному кольорі. FreeBuds Lipstick сумісні з будь-якими смартфоном Android або iOS, ноутбуками та підтримують подвійне підключення для плавного перемикання з одного пристрою на інший.

Виробник обіцяє, що заряду акумуляторів вистачить на 22 години роботи.

Вартість FreeBuds Lipstick становитиме 249 євро.

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Всеволод Некрасов, ЕП