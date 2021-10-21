Материнська компанія FlixBus купила найбільшого автобусного перевізника США

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Глобальна материнська компанія брендів FlixBus та FlixTrain FlixMobility придбала найбільшого автобусного перевізника на дальні відстані у США Greyhound Lines, Inc від FirstGroup plc.

Про це повідомляє прес-служба FlixBus в Україні.

Суму угоди не розкривають.

Зазначається, що мережа FlixBus включає понад 2500 міст у 36 країнах за межами США та 400 тис рейсів щодня.

А Greyhound об'єднує біля 2400 міст по всій Північній Америці із майже 16 мільйонами пасажирів на рік.

"Залучений у червні цього року раунд фінансування, а тепер - придбання Greyhound значно наблизили FlixMobility до стратегічної мети забезпечити прості, доступні та екологічно чисті перевезення для споживачів по всьому світу", - заявили у компанії.

"Споживачі у Північній Америці все частіше шукають доступні, комфортні, розумні та екологічні варіанти подорожей. Завдяки привабливій пропозиції ще більше мандрівників відмовляться від приватних автомобілів на користь міжміських автобусів. FlixBus та Greyhound разом задовольнять цей зростаючий попит", - зазначив засновник та генеральний директор FlixMobility Андре Швамляйн.

"Постійне розширення нашої мережі за допомогою співпраць та поглинань завжди було невід’ємною частиною нашої стратегії зростання.

Придбання Greyhound є серйозним кроком вперед і зміцнює позиції FlixBus в США. Команди FlixBus і Greyhound поділяють спільне бачення зробити розумні, недорогі та екологічні подорожі доступними для всіх", - додав засновник та та генеральний директор FlixMobility Йохен Енгерт.

"Продаж Greyhound до FlixMobility є частиною нашої стратегії раціоналізації портфоліо, щоб зосередити FirstGroup на розвитку громадського транспорту Великобританії", - сказав виконавчий голова FirstGroup plc Девід Мартін.

Економічна правда