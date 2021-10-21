Круглий стіл. 100 днів ринку землі: що відбувається і чи все працює ідеально?

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Що показали перші сто днів відкриття ринку землі, з якими проблемними питаннями стикаються учасники ринку, та що може змінитись в існуючих процедурах і правилах.

26 жовтня "Економічна правда" разом з "Центром прикладних досліджень" проводить круглий стіл, де всі ці питання будуть обговорюватись.

Коли: 26 жовтня. 10:00-11.30

Де: вул. Володимирська, 49А. InVeria, зала South. Відеонавігація.

Спікери:

Тім Петерс, керівник представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні

Тарас Висоцький, перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України

Микола Сольський, голова Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики,

Іван Мірошниченко, перший заступник голови Держгеокадастру

Інна Бернацька, Нотаріальна палата України

Денис Башлик, співзасновник інвестиційного об’єднання Land Club, голова Держгеокадастру (2019-2020)

Ростислав Сачок, адвокат, керівник практики земельного та аграрного права "Алєксєєв, Боярчуков та Партнери".

Андрій Каракуц, голова ГО "Центр прикладних досліджень"

Дмитро Дєнков, головний редактор "Економічної правди"

Питання до обговорення:

Результати опитування власників землі щодо їхньої обізнаності, Центр прикладних досліджень.

Що можна сказати за результатами перших 100 днів відкриття ринку: оцінка результатів, чи є вони закономірними.

Великі додаткові витрати на угоду: послуги нотаріусів, експертна грошова оцінка і податки.

Що робити з процедурою реалізації земельних ділянок для садівництва і городництва, присадибних ділянок.

Державний земельний кадастр: перевірка концентрації землі в одних руках та інші ключові питання.

Фінансові і кредитні механізми для купівлі землі: поточний стан, прогноз розвитку.

Акредитація для ЗМІ за формою.

Економічна правда