НБУ заборонить банкам приймати російські рублі для зарахування на депозити

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НБУ із 21 листопада заборонить українським банкам приймати російські рублі для зарахування на депозитні рахунки фізосіб.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу регулятора.

Зазначається, що такі зміни прийняті постановою правління НБУ №103 від 8 жовтня 2021 року з метою привести регулятивно-правові акти НБУ у відповідність до законодавства, зокрема до закону 1618-IX, яким забороняється залучення на території України депозитів або надання позик кредитів, виражених у валюті держави-оккупанта.

У НБУ нагадали, що в жовтні 2017 року заборонили банкам-фінустановам здійснювати касові, у тому числі валютно-обмінні, операції з банкнотами (банківськими квитками) і монетами Центробанку РФ із зображенням карт, символів, будівель, пам'ятників археології, архітектури, історії, розташованих на окупованих РФ територіях України, або містять тексти, що стосуються окупації РФ адміністративно-територіальних одиниць України.

Заборона поширюється також на операції, які здійснюються при купівлі-продажу готівкової інвалюти між банками.