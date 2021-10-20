Британія оголосила про партнерство з Гейтсом по "зелених" інвестиціях на 500 млн доларів
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про "зелене" партнерство із співзасновником Microsoft Біллом Гейтсом на 552 млн дол для збільшення зелених інвестицій у Британії.
Про це пише Bloomberg.
Джонсон пообіцяв "швидко розширити" нові чисті технології.
За словами британського прем'єра, уряд та компанія Gates Breakthrough Energy Catalyst будуть співпрацювати, щоб збільшити "зелені" інвестиції у рамках мети країни по скороченню викидів вуглецю до нуля до 2050 року.
Повідомляється, що Gates Breakthrough Energy Catalyst займається розвитком 4 технологій: зберігання енергії, зелений водень, екологічно чисте авіапаливо та система збору вуглекислого газу з повітря.
У департаменті міжнародної торгівлі Великої Британії додали, що країна уже спрямувала щонайменше 200 млн фнтів на розробку та запровадження "зелених" технологій, а програми компанії Гейтса відповідають цій інвестиції.
Агенство нагадує, що британський прем'єр оголсив про цю угоду за 2 тижні до конференції ООН зі зміни клімату в Глазго.
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Економічна правда
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