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Британія оголосила про партнерство з Гейтсом по "зелених" інвестиціях на 500 млн доларів

Середа, 20 жовтня 2021, 18:15
 
фото: cnn

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про "зелене" партнерство із співзасновником Microsoft Біллом Гейтсом на 552 млн дол для збільшення зелених інвестицій у Британії.

Про це пише Bloomberg.

Джонсон пообіцяв "швидко розширити" нові чисті технології.

За словами британського прем'єра, уряд та компанія Gates Breakthrough Energy Catalyst будуть співпрацювати, щоб збільшити "зелені" інвестиції у рамках мети країни по скороченню викидів вуглецю до нуля до 2050 року.

Повідомляється, що Gates Breakthrough Energy Catalyst займається розвитком 4 технологій: зберігання енергії, зелений водень, екологічно чисте авіапаливо та система збору вуглекислого газу з повітря.

У департаменті міжнародної торгівлі Великої Британії додали, що країна уже спрямувала щонайменше 200 млн фнтів на розробку та запровадження "зелених" технологій, а програми компанії Гейтса відповідають цій інвестиції.

Агенство нагадує, що британський прем'єр оголсив про цю угоду за 2 тижні до конференції ООН зі зміни клімату в Глазго.

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Економічна правда

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Британія енергетика інвестиції Microsoft

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