Google представила нові смартфони Pixel

google

Компанія Google представила нові флагмани Pixel 6 і Pixel 6 Pro.

Про це пише The Verge.

Смартфони побудовані на базі власного процесора Tensor, над яким Google працювала чотири роки.

Система на Google Tensor об'єднує в собі процесор з двома високопродуктивними ядрами, двома середніми і чотирма енергоефективними, 20-ядерний графічний чіп, сигнальний процесор для обробки зображень і чіп безпеки.

У Pixel 6 6,4-дюймовий FHD+ екран з частотою оновлення до 90 Гц, в Pixel 6 Pro – 6,7 дюйма QHD+ і частотою оновлення від 10 до 120 Гц.

google

Pixel 6 за розмірами такий же великий, як iPhone 13 Pro Max, а Pixel 6 Pro навіть більший, зазначає The Verge.

Google називає основну камеру Pixel 6 і Pixel 6 Pro "найдосконалішою в смартфонах". Вона отримала розподільну здатність 50 МП (фінальна розподільна здатність фото – 12,5 МП) і сенсор розміром 1/1.31", який вловлює на 150% більше світла, ніж сенсор в Pixel 5.

Смартфони вміють знімати відео до 4К/60 кадрів на секунду або slow-mo відео до 240 кадрів на секунду з роздільною здатністю 1080p.

Смартфони поставляються з Android 12 "з коробки" з п'ятьма роками підтримки і оновлень.

google

У Pixel 6 з'явиться функція Live Translate, яка автоматично перекладає мову користувача в текст або аудіо на обрану мову. Доступно 48 мов.

Вартість Pixel 6 – від 599 доларів, у Pixel 6 Pro – від 899 доларів. У продажу з 28 жовтня.