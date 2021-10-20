Аеропорт під Франкфуртом оголосив про банкрутство
Середа, 20 жовтня 2021, 09:25
Німецький аеропорт "Франкфурт-Хан" оголосив про банкрутство,
Про це заявив керуючий аеропорту Крістоф Гетцманн, передає "Інтерфакс-Україна".
За даними Гетцманна, на 82,5% аеропорт належить китайському концерну HNA. Китайці купили частку в 2017 році у федеральної землі Рейнланд-Пфальц приблизно за 15 млн євро. Решта 17,5% належать федеральній землі.
Аеропорт, який раніше був військовим аеропортом американського контингенту НАТО, обслуговував вантажні перевезення, пасажирські, які перевезення поступово скорочувалися ще до пандемії коронавируса.
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