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Аеропорт під Франкфуртом оголосив про банкрутство

Середа, 20 жовтня 2021, 09:25
 
avianews

Німецький аеропорт "Франкфурт-Хан" оголосив про банкрутство,

Про це заявив керуючий аеропорту Крістоф Гетцманн, передає "Інтерфакс-Україна".

За даними Гетцманна, на 82,5% аеропорт належить китайському концерну HNA. Китайці купили частку в 2017 році у федеральної землі Рейнланд-Пфальц приблизно за 15 млн євро. Решта 17,5% належать федеральній землі.

Аеропорт, який раніше був військовим аеропортом американського контингенту НАТО, обслуговував вантажні перевезення, пасажирські, які перевезення поступово скорочувалися ще до пандемії коронавируса.

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аеропорт банкрутство Німеччина

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