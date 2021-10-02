ЗМІ: Google відмовилась від ідеї цифрових банківських рахунків
The Wall Street Journal повідомляє, що Google відмовилася від проекту відкриття цифрових банківських рахунків для клієнтів Google Pay.
Про говориться в матеріалі американського видання.
Повідомляється, що цей інструмент міг би суттєво посилити позиції компанії в сфері фінансових послуг, а партнерами проекту, повинні були стати, зокрема, Citigroup Inc. і кредитний кооператив Стенфордського університету, які планували зайнятися обслуговуванням Plex-рахунків - електронних рахунків клієнтів Google.
Видання повідомляє, що при цьому, Google, ймовірно, поставила регуляторів до відома про припинення проекту раніше, ніж партнерські банки, оскільки ще на минулому тижні деякі з них вважали, що він буде реалізований.
В квітні 2021 року через Google пішов автор проекту Цезар Сенгупта, в зв'язку з чим, компанія вирішила закрити його, кажуть джерела WSJ. За їх словами, банківські регулятори підтримували проект і не пов'язані з його закриттям.
Нагадуємо:
Спочатку запуск проекту був запланований на 2020 рік, але його не раз переносили.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua