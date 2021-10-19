Держлісагентство за новими правилами продало деревини на 4 мільярди

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З 1 серпня Державне агентство лісових ресурсів реалізувало 1,37 млн кубометрів необробленої деревини на понад 4 млрд гривень.

Про це йдеться в повідомленні агентства в Facebook.

Як наголошується, від початку серпня на майданчику "Української енергетичної біржі" було проведено близько 1,5 тисяч торгів.

За період з 1 серпня по 30 вересня реалізовано 1,37 млн кубометрів на суму 4,01 млрд гривень з ПДВ.

"За результатами 3 місяців функціонування ринку за новими правилами, держава отримала додатковий дохід на 927,5 млн гривень (з ПДВ) більше відносно виставленої на торги початкової вартості необробленої деревини", – йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

1 липня набув чинності закон про ринок капіталу №738-IX. Він визначає умови роботи товарних бірж в Україні, зокрема і для реалізації необробленої деревини. Так, її можна продавати лише на ліцензованих Нацкомісією з цінних паперів ТБ.

Від початку такою біржою була лише "Українська енергетична біржа", яка отримала ліцензію 30 червня. Лише наприкінці вересня до неї додалася "Українська універсальна біржа".

Також згідно постанови Кабміну з 1 лютого 2020 року по 1 квітня 2021 року лісгоспи повинні були продавати 25% своїх запасів деревини через Prozorro.Sales у рамках пілотного проєкту. Проте експеримент не продовжили, тож наразі лісгоспи надалі можуть продавати свої обсяги деревини непублічно, за прямими контрактами.

Економічна правда