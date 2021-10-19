"Енергоатом" обіцяє вмикати всі енергоблоки АЕС за потреби

У випадку необхідності в осінньо-зимовий період працюватимуть усі 15 енергоблоків атомних електростанцій.

Про це заявив в. о. президента НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, повідомляє пресслужба компанії.

"У листопаді - лютому будуть працювати 14 енергоблоків. В окремі періоди за необхідності - і всі 15. Звичайно, для нас це буде виклик, особливо в частині подальшої оптимізації ремонтної кампанії зі скороченням термінів ремонтів при безумовному виконанні запланованих обсягів ремонтних робіт", - сказав Котін.

Зокрема, планується запустити всі шість блоків Запорізької АЕС: блок №2 буде виведений з ремонту та підключений до мережі 3 грудня, блок №4 - 21 листопада.

В Енергоатомі зазначають, що порівняно з попереднім опалювальним сезоном очікувані обсяги виробництва АЕС зростуть більш як на 12%. Прогнозна робоча потужність АЕС в листопаді – січні перевищує запропоновані НЕК "Укренерго" оптимальні показники, що дозволить перевиконати оновлений прогнозний баланс електричної енергії ОЕС України у жовтні – грудні 2021 року на 3% та додатково виробити 650 млн кВт-год. електроенергії.

У компанії також повідомили, що за перше півріччя 2021 року кількість експлуатаційних подій на АЕС зменшилася порівняно з аналогічним періодом минулого року. Так, у січні-червні 2021 року зафіксували 9 порушень у роботі АЕС, що на 2 менше, ніж у першому півріччі 2020 року.

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Економічна правда