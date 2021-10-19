Суд знову не дав Коломойському зупинити роботу юридичних радників НБУ

Ігор Коломойський фото уп

Суд залишив без розгляду позовну заяву Ігоря Коломойського щодо визнання недійсними договорів з консультантами ПриватБанка, НБУ та Мінфіну.

Про це повідомила пресслужба Приватбанку.

18 жовтня Соломʼянський районний суд м. Києва залишив без розгляду позов Коломойського до Національного банку, Приватбанку, Міністерства фінансів.

Також він позивається до їхніх юридичних радників: Kroll Associates U.K. LLP, ALIXPARTNERS SERVICES UK LLP, Hogan Lovells International LLP, ТОВ "АСТЕРС КОНСАЛТ", ТОВ "АСТЕРС", ТОВ "АЛІКСПАРТНЕРЗ (УКРАЇНА)".

Держава залучила ці компанії до фінансового розслідування діяльності колишніх власників ПриватБанку. Також юридичні радники супроводжують судові процеси щодо націоналізації банку в Україні та закордоном.

Позивач просить суд визнати недійсними договори з компаніями та припинити їхню дію.

Проте суд залишив справу без розгляду, адже позивач не усунув недоліки заяви, які були встановлені судом ще в січні 2020 року.

Нагадуємо:

Коломойський звернувся з цим позовом в грудні 2017. Його обгрунтовано тим, що консультанти ПриватБанку та НБУ нібито використовують персональні дані Коломойського без його згоди.

У липні 2019 року суд встановив, що заява містить численні недоліки, в зв'язку з чим її необхідно залишити без руху. У вересні 2020 позовну заяву Коломойського залишено без розгляду через не усунення позивачем зазначених недоліків згідно ухвали суду.

Попри те, що адвокати Коломойського оскаржили цю ухвалу в апеляції, а за ухвалою Верховного Суду справу було направлено до суду першої інстанції, недоліки заяви не було усунено.

Економічна правда