Xiaomi планує почати масове виробництво власних авто у 2024 році

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CEO Xiaomi Corp Лей Цзюнь заявив, що китайський виробник смартфонів почне масово виробляти власні автомобілі у першому півріччі 2024 року

Про це повідомляє Reuters з посиланням на предствника Xiaomi.

Про цю заяву, зроблену на заході компанії, спочатку повідомили місцеві ЗМІ, пізніше у Xiaomi підтвердили її.

Директор департаменту міжнародного маркетингу Xiaomі Занг Зіюань також розмістив цю новину у своєму обліковому записі Weibo.

Акції Xiaomi на тлі цієї новини підскочили на 5,4% до 22,50 гонконгських доларів, що є найбільшим щоденним зростанням відсотків з 12 травня.

У березні Xiaomi заявила про своє зобов'язання інвестувати 10 мільярдів доларів у новий підрозділ електромобілів протягом наступних десяти років.

Нагадаємо:

Раніше китайський електронний гігант Xiaomi придбав стартап, що спеціалізується на автономному керуванні транспортними засобами, підключених до інтернету.

Економічна правда