Ощадбанк вп’ятеро скоротив прибуток, але позбувся проблемних кредитів

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Державний Ощадбанк за 9 місяців отримав 849 млн грн чистого прибутку, що у 5,6 разу менше за прибуток на 1 жовтня торік.

Про це повідомила пресслужба банку

Банк водночас наростив операційний прибуток до 4,6 млрд грн, що на 4,2 млрд грн більше за фінрезультат торік. Причиною у банку називають зростання комісійного (+40,2%) та процентного (в 1,6 разу) доходів.

Від’ємний торговий результат у 3,8 млрд грн спричинений посиленням гривні і відповідною індексацією цінних паперів у капіталі Ощаду. Відповідно, чистий прибуток за три квартали становить 849 млн грн.

Банк від початку року збільшив кредитування на 15,9% до 73,3 млрд грн. Приріст відбувся як за кредитами суб’єктів господарювання (на 6,5 млрд грн), так і за кредитами фізосіб (на 3,6 млрд грн). Обсяг коштів клієнтів за дев’ять місяців зріс на 1,8% до 188,2 млрд грн.

За 9 місяців Ощадбанк позбувся непрацюючих кредитів (NPL). Протягом дев’яти місяців показник зменшився на 17 в.п. – з 51% до 34%, або на 17,2 млрд грн.

Нагадуємо:

За підсумками першого півріччя Ощадбанк отримав 3,3 млрд грн операційного прибутку, що є найвищою сумою, яку банк отримував за перші шість місяців року, чистий прибуток скоротився через переоцінку цінних паперів.

Економічна правда