Мінагро і НАЗК підписали меморандум: хочуть зменшити корупційні ризики по землі

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Мінагрополітики і Держгеокадастр підписали тристоронній меморандум про співпрацю з Нацагентством з питань запобігання корупції - хочуть усунути корупціогенні фактори у сфері земельних відносин.

Про це повідомляє прес-служба Мінагро.

"Днями ми підсумували 100 днів від старту ринку землі. Основний висновок - ринок землі розвивається, але потребує подальшої підтримки.

Наша ключова мета - мінімізувати корупційні ризики у сфері земельних відносин. Тому ми разом із НАЗК та Держгеокадастром консолідували зусилля, щоб прозоро та законодавчо просувати земельну реформу", - сказав міністр агрополітики Роман Лещенко.

За його словами, учасники меморандуму аналізуватимуть нормативно-правові акти у сфері земельних відносин, при необхідності розроблятимуть зміни, щоб усунути корупціогенні фактори.

"Важливою частиною меморандуму є План заходів щодо мінімізації корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру. Це чіткий план, в якому прописані конкретні завдання та дати їх виконання. Зокрема, підвищення якості ведення Державного земельного кадастру", - додав Лещенко.

"Земельна реформа - одна з найскладніших реформ останнього часу, адже вона буквально перебудовує всі правові процеси. Під час таких колосальних змін у системі виникає багато корупційних ризиків.

Ця співпраця має стати точкою опори для партнерів у боротьбі з корупцією у земельній сфері та продовжити наші напрацювання", - заявив голова НАЗК Олександр Новіков.

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Економічна правда