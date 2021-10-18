"Укртрансбезпека" набере 200 нових інспекторів: які вимоги
У Мінінфраструктури оголосили про старт нацвідбору нових інспекторів Укртрансбезпеки - заявки на участь приймаються з 18 до 31 жовтня 2021 року.
Про це повідомляє прес-служба міністерства у Facebook.
"Набір інспекторів - ключовий етап перезавантаження Державної служби України з безпеки на транспорті.
Ціль - отримати нову команду, яка орієнтуватиметься на результат, спиратиметься на цифрові рішення та відповідатиме світовим стандартам у сфері контролю вантажних і пасажирських перевезень", - заявляють у відомстві.
Під час відбору хочуть набрати 200 нових інспекторів ДСБТ по всій країні.
Подати анкету на участь у відборі можна онлайн з 18 по 31 жовтня 2021 року за посиланням https://bit.ly/3ARgL5Z.
Національний відбір триватиме з листопада до середини грудня.
"Він передбачає тестування на знання законодавства, тест на перевірку загальних навичок (перевірка критичного та аналітичного мислення), проведення персональних співбесід з експертною комісією", - пояснили в міністерстві.
Серед вимог до кандидатів:
- Громадянство України
- Вільне володіння українською мовою
- Наявність вищої освіти (магістр, спеціаліст, бакалавр, молодший бакалавр та молодший спеціаліст)
- Бути доброчесним, відкритим та свідомим у своїх діях
- Мати відчуття власної гідності та проявляти повагу до інших
- Демонструвати високу мотивацію та орієнтацію на якісні зміни в державі
- Бути готовими віддано нести службу та діяти в інтересах держави
- Бути комунікабельним - вміти аргументовано висловлювати свою думку та чути інших.
Детальніша інформація на сайті www.dsbt.info.
Економічна правда
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