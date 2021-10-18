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Бізнес наростив оптимізм у третьому кварталі року – НБУ

Понеділок, 18 жовтня 2021, 17:34
 
фото нбу

Бізнес поліпшив оцінки обсягів виробництва у третьому кварталі та свої прогнози на рік.

Про це йдеться у результатах щоквартального опитування Національного банку.

Так, індекс ділових очікувань підприємств зріс до 114.3% порівняно з 112.3% у ІІ кварталі. Загалом бізнес очікує збільшення обсягів реалізації продукції, інвестиційних видатків на будівництво та кількості працівників на підприємствах.

Щодо обсягів виробництва, на наступні 12 місяців підприємства очікують збільшення: баланс відповідей зріс до 21.6% з 15.9% у попередньому кварталі. Цього очікують підприємства всіх видів та напрямів діяльності, розмірів за кількістю працівників.

Третій квартал поспіль бізнес покращує прогноз щодо курсу гривні. В середньому через рік вони очікують курсу 28.50 грн за долар, у попередньому кварталі значення становило 28.71 грн за долар. 

Водночас вперше за рік погіршилися інфляційні очікування. Частка опитаних підприємств, які вважають, що інфляція за рік не перевищить 7,5%, зменшилася з понад 54% до 46.9%. Витрати на виробництво залишаються основним проінфляційним фактором на думку 75.1% респондентів порівняно з 72.4% у ІІ кварталі. 

Керівники також поліпшили оцінки поточного фінансово-економічного стану, баланс відповідей становив 7% проти 6% у ІІ кварталі. Також позитивним залишається прогноз на 12 місяців: 12.7% проти 18.3%. Поліпшення очікують всі види економічної діяльності, крім підприємств енерго- та водопостачання.

Також бізнес прогнозує подальше збільшення обсягів реалізації своєї продукції як в Україні, так і за кордоном: 27.7% проти 23.5% у ІІ кварталі. Поліпшилися очікування підприємств щодо інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар, будівельні роботи.

П’ятий квартал поспіль спостерігається поліпшення очікувань щодо іноземних інвестицій підприємствами, які їх залучають: баланс відповідей зріс до 15.6% з 12.3%.

Уперше за останні два роки бізнес прогнозує збільшення кількості працівників на своїх підприємствах. Баланс відповідей становив 2.2%, а у  попередньому кварталі – "мінус" 1%. 

Більшість підприємств очікує на зростання зарплат працівників у наступні 12 місяців (61.4%), лише 0.9% опитаних компаній готові до зменшення зарплат.

Крім того, зросла частка компаній, що планує залучати кредити в Україні. Знову покращилася оцінка респондентів щодо жорсткості умов доступу до банківських кредитів (баланс відповідей – 2.8% порівняно з 3.9% у ІІ кварталі 2021 року).

Економічна правда

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НБУ бізнес

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