Microsoft розробляє власний процесор – медіа

Компанія Microsoft почала працювати над своєю власною системою на чіпі.

Про це свідчить оновлений список вакансій компанії, в якому з'явилася посада головного архітектора SoC у підрозділі Surface, повідомляє Gizchina з посиланням на джерела.

Стосовно цієї посади зазначається необхідна кваліфікація для працевлаштування, а також деякі обов'язки.

"Ви захоплені створенням крутих гаджетів і технологій? Команда Surface проливає світло на досвід Microsoft з пристроями наступного покоління. Наша стратегія полягає в тому, щоб поєднувати продуктивність і мобільність з пристроями, які створюють новий досвід, допомагаючи людям і організаціям розкрити свій творчий потенціал і виявити творчий підхід", - йдеться в заяві Microsoft.

В оголошенні також згадується, що підрозділ архітектури SoC загалом відповідає за визначення характеристик і можливостей SoC, які будуть використовуватися в сімействі Surface. Попри оголошення, офіційної інформації про плани Microsoft з розробки власного процесора не було. Це всього лише припущення, яке може не мати нічого спільного з реальними планами компанії.

Оголошення може означати те, що Microsoft шукає співробітника для спостереження за розробкою користувальницьких процесорів для пристроїв Surface, а не власних SoC.

Розробка власного процесора може стати великим кроком для Microsoft. Як приклад, компанія Apple, яка досягла надзвичайно успіху з власними процесорами iPhone і iPad.