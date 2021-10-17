Шмигаль: економічний ефект від "енергетичного безвізу" може бути 1,5 мільярдів доларів щороку
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що економічний ефект від "енергетичного безвізу", за підрахунками Світового банку, може складати 1,5 мільярдів доларів щороку.
Про це він написав у facebook.
Енергетичний безвіз з ЄС – це відокремлення від енергосистеми з Білоруссю та Росією та приєднання до європейської енергомережі ENTSO-E.
Раніше на форумі Україна-ЄС він зазначив переваги інтеграції. "Перша — енергетична незалежність і безпека. Друга — прозорість і демонополізація. Третя — експортні можливості. Четверта — декарбонізація. П’ята — оновлення застарілої інфраструктури й розвиток нових технологій, зокрема збереження енергії".
Нагадуємо:
Раніше Шмигаль заявляв, що приєднання відбудеться вже в 2023 році.
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