Шмигаль: економічний ефект від "енергетичного безвізу" може бути 1,5 мільярдів доларів щороку

FB Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що економічний ефект від "енергетичного безвізу", за підрахунками Світового банку, може складати 1,5 мільярдів доларів щороку.

Про це він написав у facebook.

Енергетичний безвіз з ЄС – це відокремлення від енергосистеми з Білоруссю та Росією та приєднання до європейської енергомережі ENTSO-E.

Раніше на форумі Україна-ЄС він зазначив переваги інтеграції. "Перша — енергетична незалежність і безпека. Друга — прозорість і демонополізація. Третя — експортні можливості. Четверта — декарбонізація. П’ята — оновлення застарілої інфраструктури й розвиток нових технологій, зокрема збереження енергії".

Нагадуємо:

Раніше Шмигаль заявляв, що приєднання відбудеться вже в 2023 році.