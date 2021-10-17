Кілька чеських енергокомпаній зупинили свою діяльність

Компанії Skaut Energy, A-PLUS Energie obchodní та Kolibřík Energie оголосили про зупинення діяльності.

Про це інформує на своєму сайті Kolibřík Energie.

"Ми не можемо забезпечити постачання за наявних умов на енергетичних ринках, тож припиняємо постачання електроенергії та газу для всіх наших клієнтів з 19.10.2021", - йдеться у повідомленні

Клієнти мають шість місяців для укладання контрактів з іншими компаніями. Доти ними будуть опікуватися так звані "постачальники останньої інстанції". Зазначається, що послуги для нових клієнтів подорожчають, адже вони змушені закуповувати енергоносії за новими цінами.

Нагадуємо:

Раніше про банкрутство оголосив найбільший комерційний постачальник енергії в Чехії Bohemia Energy, яка обслуговувала понад 900 тисяч домогосподарств.

Востаннє інститут "постачальника останньої інстанції" був застосований у Чехії після банкрутства у 2008 році фірми Moravia Energo.