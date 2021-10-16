З "ковідних" витрат 2021 року 61% коштів передбачено на вакцинацію
Загальний обсяг планового фінансування на "ковідні" витрати у 2021 сягає 17,1 мільярдів, з яких 10,5 мільярдів, або 61% цих коштів планується витратити на проведення вакцинації громадян.
Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного управління.
"Хоча у бюджеті-2021 минулорічний Covid-фонд було ліквідовано, за різними розпорядниками бюджетних коштів заплановано 15 бюджетних програм, спрямованих саме на фінансування потреб, пов’язаних з Ковід", - йдеться у повідомленні.
Найбільші ковідні витрати-2021:
- 10,5 млрд грн, або 61% цих коштів планується витратити на проведення вакцинації громадян.
- 2,8 млрд грн - допомога від держави, на період пандемії, застрахованим особам, адміністратором якої є Пенсійний фонд України.
- 1,4 млрд грн - субвенція місцевим бюджетам на заходи, пов'язані з боротьбою з COVID-19. Розпорядником цієї допомоги є Мінфін.
- 1 млрд грн, за планом, має бути витрачено МОНом на субвенцію місцевим бюджетам на протидію COVID-19 у закладах загальної середньої освіти.
- 800 млн грн мають бути розподілені між МОЗ, МВС (Нацполіцією, Держприкордонслужбою та ДСНС) на доплати медикам, війсковим, спіробітникам поліції та прикордонної служби за роботу під час дії карантину.
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