За січень-вересень ціна оренди у Києві квартири зросла на 12%

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За січень-вересень 2021 року середня місячна вартість оренди однокімнатної квартири в Києві зросла на 8% до 426 дол (11,3 тис грн), двокімнатної – на 16% до 552 дол (14,67 тис грн).

Про це йдеться у матеріалі ЕП.

Середні ціни на однокімнатні коливалися від мінімальних 392 дол (10,4 тис грн) у січні до максимальних 453 дол (12 тис грн) у травні. Якщо в останній місяць весни 2020 року за однокімнатну квартиру просили в середньому 379 дол (10,2 тис грн), то у 2021 році цінові апетити сягнули 453 дол або 12 тис грн. Тобто різниця становить майже 20%.

Загалом, середні ціни на оренду однокімнатної квартири в столиці України у 2021 році вищі навіть за ті, які були в докризовому 2019 році. Винятки – січень, липень та вересень. Два роки тому в ці місяці винайняти квартиру було дорожче, ніж у 2021 році.

На двокімнатні квартири ціни у 2021 році зростають чотири місяці поспіль. З червня по вересень середній цінник піднявся на 8%. Власники такої нерухомості хотіли за неї 552 дол (14,67 тис грн).

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