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Екс-заступник міністра енергетики знову мітить на своє крісло

Субота, 16 жовтня 2021, 14:01

Екс-заступник міністра енергетики Анатолій Корзун знову може зайняти своє крісло вже при новому міністрі Германа Галущенко. 

Декларація кандидата з'явилася на сайті НАЗК 4 жовтня. 

У декларація кандидат заявляє, що володіє 2 земельними ділянками, 2 домами та 2 квартирами.

Нагадуємо: 

З кінця 90-х Корзун вже працював в Міненерго, в останній раз був звільнений з позиції заступника у вересні 2019 року.

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Міненерго

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