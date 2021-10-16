Екс-заступник міністра енергетики знову мітить на своє крісло
Субота, 16 жовтня 2021, 14:01
Екс-заступник міністра енергетики Анатолій Корзун знову може зайняти своє крісло вже при новому міністрі Германа Галущенко.
Декларація кандидата з'явилася на сайті НАЗК 4 жовтня.
У декларація кандидат заявляє, що володіє 2 земельними ділянками, 2 домами та 2 квартирами.
Нагадуємо:
З кінця 90-х Корзун вже працював в Міненерго, в останній раз був звільнений з позиції заступника у вересні 2019 року.
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