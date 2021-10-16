Екс-заступник міністра енергетики знову мітить на своє крісло

Екс-заступник міністра енергетики Анатолій Корзун знову може зайняти своє крісло вже при новому міністрі Германа Галущенко.

Декларація кандидата з'явилася на сайті НАЗК 4 жовтня.

У декларація кандидат заявляє, що володіє 2 земельними ділянками, 2 домами та 2 квартирами.

Нагадуємо:

З кінця 90-х Корзун вже працював в Міненерго, в останній раз був звільнений з позиції заступника у вересні 2019 року.