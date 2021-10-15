LinkedIn припинить роботу у Китаї через посилення цензури
Корпорація Microsoft замінить соцмережу для професійних контактів LinkedIn на сайт для пошуку роботи InJobs - у Microsoft пов'язують це із посиленням інтернет-цензури в Китаї.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Зазначається, що про свій відхід із Китаю соцмережа оголосила останньої із американських інтернет-компаній.
LinkedIn в Китаї закриють через жорсткість цензури інтернет-ресурсів в країні.
Замість LinkedIn Microsoft до кінця року запустить у Китаї сайт InJobs тільки для пошуку роботи - без функцій соцмережі.
У Microsoft пояснили, що закриють LinkedIn в Китаї через "значно складніше операційне середовище і більш високі вимоги в Китаї".
Сайт InJobs, який з'явиться в Китаї замість LinkedIn, не буде мати функцій соціального медіа, зокрема, стрічки, та не дозволить користувачам ділитися публікаціями.
LinkedIn запустили в Китаї в 2014 році, але з обмеженими функціями - для дотримання більш суворих законів про інтернет.
LinkedIn була останньою великою американською соцмережею США, яка діяла в Китаї.
У березі цього року LinkedIn тимчасово призупинила реєстрацію нових учасників в Китаї на вимогу місцевого законодавства.
За даними Statista, Китай є третім за величиною ринком LinkedIn.
Економічна правда
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