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США обігнали Китай за обсягами майнінгу криптовалют

Четвер, 14 жовтня 2021, 17:25
 
LARS HAGBERG/AFP via Getty Images

У серпні США вийшли в лідери за хешрейтом – колективною обчислювальною потужністю майнерів криптовалют.

Про це повідомляє CNBC.

За даними Кембриджського центру альтернативних фінансів, 35,4% хешрейту біткоїна тепер знаходиться в США. Це на 428% більше, ніж роком раніше.

Зазначається, що це пов'язано з політикою Китаю, де майнінг криптовалют і всі операції з ними оголосили поза законом. Частка Китаю, який у вересні 2020 року контролював близько 67% ринку, скоротилася до нуля.

Майнери почали масово покидати Китайув зв'язку з забороною, вибираючи місця з дешевими джерелами енергії.

Одночасно, деякі майнер переїхали в сусідні від Китаю регіони. Частка Казахстану на світовому ринку майнінгу біткоїна зросла до 18,1%. Це пов'язують з розташованими в Казахстані вугільними шахтами, які забезпечують дешеву енергію. На третьому місці за обсягами майнінгу – Росія (11,2%).

Частка України в світовому хешрейті біткоїна становить 0,13%.

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криптовалюта Китай майнінг bitcoin США

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