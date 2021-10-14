Найбільша енергетична компанія Німеччини призупинила підписання контрактів на постачання газу

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Німецький енергетичний концерн E.ON призупинив укладання контрактів з новими приватними клієнтами через різкий зльот цін на газ.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"На жаль, ми наразі не можемо запропонувати вам природний газ", – йдеться в оголошенні.

У концерні пояснили, що обмеження поширюється лише на нових приватних клієнтів, старі контракти залишаються в силі.

"Ми вже кілька днів переробляємо наші пропозиції для нових клієнтів, оскільки ми повинні врахувати різко збільшені витрати на закупівлю газу", – сказав представник E.ON.

У вересні компанія Deutsche Energiepool повідомила про розірвання контрактів на поставку газу з багатьма клієнтами. E.ON як компанія, що гарантує базове забезпечення населення газом, прийшла на виручку і, за її власними словами, продовжує поставки клієнтам, що втратили контракти.

E.ON – найбільша енергетична компанія ФРН за величиною виручки і активів.

E.ON спільно з "Газпромом" брала участь в проєкті будівництва "Північного потоку". Володіє 15,5% газопроводу. E.ON також володіла акціями "Газпрому".

Виділений зі складу E.ON німецький концерн Uniper є партнером "Газпрому" з будівництва газопроводу "Північний потік–2".

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