Путін каже, що небезпечно нарощувати транзит газу через Україну – труба може "луснути"

фото з сайту Кремля

Президент РФ Володимир Путін стверджує, що нарощувати транзит російського газу через Україну небезпечно, бо через зношення її газотранспортна система може "луснути зовсім".

Про це він сказав під час пленарного засідання "Російського енергетичного тижня".

За його словами, "зношеність ГТС України становить десь 80-85%, для того щоб зберігати або збільшувати прокачку, потрібно привести цю систему до нормального стану", тому що якщо труба "лусне", то Європа залишиться без цього маршруту.

Путін додав, що у 2021 році поставки російського газу через Україну перевищать зобов'язання за довгостроковим контрактом на 10%.

Він також сказав, що РФ готова зберегти контракт на прокачування через ГТС України після 2024 року і збільшити його, але потрібно розуміння обсягів.

"Ми готові зберегти цей контракт, якщо будуть забезпечені економічні та екологічні умови. Чи готові - потрібно все рахувати", - додав президент РФ.

Нагадаємо:

Росія готова збільшити транзит газу через Україну, якщо ЄС збільшить закупівлі, а Київ запропонує конкурентні умови транзиту, сказав речник Путіна Пєсков.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що в Україні відкачують з підземних сховищ газ, призначений для європейських покупців.

Економічна правда