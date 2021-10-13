В асоціації Фірташа кажуть, що через ціни на газ збитковими стануть 90% промислових підприємств

апостроф

В жовтні через підвищення цін на газ збитковими стануть 91% компаній, що працюють в сфері промисловості. В листопаді їх кількість може сягнути 96%.

Про це йдеться у результатах дослідження Федерації роботодавців України щодо впливу ціни на газ на життєздатність промислових підприємств.

При цьому, кажуть у ФРУ, за ціни газу, яка склалась протягом січня–липня, згадані підприємства були прибутковими.

Зазначається, що в галузі промисловості станом на 31 грудня 2020 року частка газу в собівартості продукції перевищувала 7%.

49% респондентів планують зупинити виробництво або зменшити його обсяги, якщо ціна газу залишиться на рівні жовтня або зросте. Вже у грудні, зокрема через виникнення касового розриву, відсутність кредитування та необхідність передоплати за природний газ, може зупинитися переважна більшість опитаних компаній.

90% опитаних підприємств не мають технологічної можливості заміни природного газу на інші енергоресурси та плану дій у разі припинення його постачання.

97% респондентів говорять, що ключовим фактором захисту споживачів від стрімких цінових коливань, забезпечення прогнозованості собівартості продукції української промисловості та її конкурентоздатності має стати практика укладання довгострокових контрактів на постачання природного газу з фіксованою ціною ресурсу, як у країнах ЄС.

"Найшвидше криза досягне піку в хімічній, скляній, керамічній галузі, сільгосппереробці", – йдеться у повідомленні.

Участь в опитуванні взяли 100 компаній-споживачів природного газу, що працюють у 20 галузях промисловості. Опитування проводилося методом онлайн анкетування та/або особистого інтерв’ю.

Нагадуємо:

Федерацію роботодавців до 2016 року очолював олігарх Дмитро Фірташ.

За інформацією ЕП, Фірташ продовжує здійснювати вплив на цю організацію.

Фірташ володіє багатьма українськими облгазами та газзбутами, об'єднаними в групу РГК.

Економічна правда