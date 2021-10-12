В Євросоюзі будують перший космодром

geospatialworld

Космічний центр Esrange стане першим майданчиком для розвитку ракетних технологій та запуску супутників у Європейському Союзі.

Про це повідомляє Euractive.

Об’єкт, розташований на півночі Швеції, має бути готовий до роботи влітку 2022 року.

Космічний центр, розташований приблизно за 200 км на північ від Полярного кола, був заснований в середині 1960-х років. З того часу це було місце активних досліджень.

Його інфраструктура оновлювалася з 2015 року і тепер буде завершена за допомогою кредитної угоди на 12 мільйонів євро з Північним інвестиційним банком і державною Шведською космічною корпорацією.

"Новий космодром стане першим стартовим майданчиком на материковій частині Європи, який надасть космічним компаніям платформу для розробки ракетних технологій наступного покоління і запуску своїх супутників", – заявив представник SSC Філіп Польссон.

За даними Arctic Today, на новому майданчику будуть модернізовані ракетно-випробувальні комплекси та розроблені наземні технології зв'язку із супутниками.