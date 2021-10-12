Мінінфраструктури хоче перетворювати пасажирські Airbus у вантажні літаки

Завод "Антонов" у Києві wikimapia

Міністерство інфраструктури вивчає можливості створення нового центру з модернізації іноземних пасажирських літаків у вантажні на виробничих потужностях ДП "Антонов".

Про це повідомляється на сторінці відомства у Facebook.

Йдеться про співпрацю "Антонова" з французькою AirBus.

Цей проект представила делегація Мінінфраструктури в межах Paris InfraWeek 2021 у Франції.

Нагадуємо:

Міністерство інфраструктури влітку розпочало співпрацю з французькою консалтинговою компанією Aerogestion щодо оптимальної моделі створення Національного авіаперевізника і вже до кінця поточного року планується представити результати і можливі рішення уряду.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявляв, що українська державна авіакомпанія забезпечуватиме і внутрішні, і міжнародні рейси, зокрема на далекі дистанції.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, внутрішній авіаперевізник має купувати українські літаки, але тривають переговори про закупівлю літаків і з трьома найбільшими світовими авіавиробниками.

Економічна правда