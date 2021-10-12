Мінінфраструктури хоче перетворювати пасажирські Airbus у вантажні літаки
Міністерство інфраструктури вивчає можливості створення нового центру з модернізації іноземних пасажирських літаків у вантажні на виробничих потужностях ДП "Антонов".
Про це повідомляється на сторінці відомства у Facebook.
Йдеться про співпрацю "Антонова" з французькою AirBus.
Цей проект представила делегація Мінінфраструктури в межах Paris InfraWeek 2021 у Франції.
Нагадуємо:
Міністерство інфраструктури влітку розпочало співпрацю з французькою консалтинговою компанією Aerogestion щодо оптимальної моделі створення Національного авіаперевізника і вже до кінця поточного року планується представити результати і можливі рішення уряду.
Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявляв, що українська державна авіакомпанія забезпечуватиме і внутрішні, і міжнародні рейси, зокрема на далекі дистанції.
За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, внутрішній авіаперевізник має купувати українські літаки, але тривають переговори про закупівлю літаків і з трьома найбільшими світовими авіавиробниками.
Економічна правда
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