Amazon відмовилась від планів зобов'язати співробітників працювати 3 дні в офісах

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Компанія Amazon відмовилась від планів зобов'язати своїх співробітників працювати в офісі по 3 дні на тиждень після повернення туди - тепер кількість днів роботи в офісі і віддалено можуть визначати менеджери команд.

Про це йдеться у зверненні гендиректора компанії Енді Ясси до співробітників.

"Замість того, щоб вказувати, що люди мають працювати в офісі тричі на тиждень, ми залишаємо це рішення на розсуд окремих команд", - написав Ясси.

За його словами, такі рішення будуть "прийматися командою за командою на рівні директора".

"Ми навмисно не вказуємо, скільки днів або в які дні працювати в офісі: це повинні визначати директори разом зі своїми старшими керівниками і командами", - пояснив він.

"Ми очікуємо, що будуть команди, які продовжать працювати в основному віддалено, інші будуть працювати в деякій комбінації віддалено і в офісі, а треті вирішать, що клієнтів найкраще обслуговувати, якщо команда працює в основному в офісі", - додав він.

Ясси зазначив, що для "компанії нашого розміру не існує універсального підходу до того, як найкраще працює кожна команда".

Він також повідомив, що компанія надасть тим співробітникам, які можуть ефективно працювати поза офісом, можливість працювати до чотирьох тижнів на рік повністю віддалено з будь-якого місця в країні, де вони працюють.

При цьому, Ясси зазначив, що більшість співробітників залишаться досить близько до своєї команди, "щоб вони могли легко відправитися в офіс на зустріч протягом дня".

Економічна правда