Зеленський: Україна і ЄС домовились започаткувати стратегічний енергетичний діалог

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Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем і президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн домовились започаткувати стратегічний енергетичний діалог між Україною і ЄС.

Про це він сказав під час зустрічі з представниками ЗМІ після церемонії підписання документів між Україною та ЄС.

"Запорукою незалежності та національного суверенітету є і енергетична безпека. Завершення будівництва "Північного потоку-2" відкриває перед Україною нові виклики на додачу до вже існуючих.

Ми домовилися започаткувати стратегічний енергетичний діалог високого рівня між Україною та ЄС. Необхідно виробити спільне довгострокове бачення енергетичної безпеки Європи", - заявив Зеленський.

Нагадуємо:

"Газпром" 10 вересня заявив про завершення будівництва трубопроводу "Північний потік-2".

Процес отримання дозволу на запуск "Північного потоку-2" може зайняти близько чотирьох місяців, тобто триватиме до початку 2022 року.

США та Німеччина у спільній заяві пообіцяли не допустити використання Росією трубопроводу як зброї, однак українська сторона наполягає, що досі не отримала жодних конкретних гарантій, яким чином буде унеможливлено використання "Північного потоку-2" для тиску на Україну.

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Економічна правда