Зеленський: Україна і ЄС домовились започаткувати стратегічний енергетичний діалог
Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем і президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн домовились започаткувати стратегічний енергетичний діалог між Україною і ЄС.
Про це він сказав під час зустрічі з представниками ЗМІ після церемонії підписання документів між Україною та ЄС.
"Запорукою незалежності та національного суверенітету є і енергетична безпека. Завершення будівництва "Північного потоку-2" відкриває перед Україною нові виклики на додачу до вже існуючих.
Ми домовилися започаткувати стратегічний енергетичний діалог високого рівня між Україною та ЄС. Необхідно виробити спільне довгострокове бачення енергетичної безпеки Європи", - заявив Зеленський.
Нагадуємо:
"Газпром" 10 вересня заявив про завершення будівництва трубопроводу "Північний потік-2".
Процес отримання дозволу на запуск "Північного потоку-2" може зайняти близько чотирьох місяців, тобто триватиме до початку 2022 року.
США та Німеччина у спільній заяві пообіцяли не допустити використання Росією трубопроводу як зброї, однак українська сторона наполягає, що досі не отримала жодних конкретних гарантій, яким чином буде унеможливлено використання "Північного потоку-2" для тиску на Україну.
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Економічна правда
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