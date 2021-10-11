УЗ поновила сполучення з європейськими країнами
Укрзалізниця поновила міжнародне сполучення з п'ятьма європейськими країнами.
Про це повідомляє пресслужба перевізника.
"Повертаємося до відновлення пасажиропотоку, зокрема на міжнародних напрямках", – йдеться в повідомленні.
Відсьогодні пасажири Укрзалізниці можуть подорожувати до:
Словаччини, куди прямують поїзди: Мукачево — Кошице, Чоп — Кошице, Чоп — Чієрна над Тисом;
Угорщини та Австрії: Київ — Будапешт — Відень;
Молдови: Одеса — Кишинів;
Польщі: Київ — Перемишль.
В компанії нагадали, що 10 жовтня після півторарічної перерви відправився у перший рейс швидкісний поїзд Інтерсіті+ за маршрутом Київ — Перемишль (Польща).
Квитки на міжнародні рейси можна придбати у залізничних касах, а до Польщі – ще й на офіційному сайті компанії на сайті.
Економічна правда
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