УЗ поновила сполучення з європейськими країнами

Укрзалізниця поновила міжнародне сполучення з п'ятьма європейськими країнами.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

"Повертаємося до відновлення пасажиропотоку, зокрема на міжнародних напрямках", – йдеться в повідомленні.

Відсьогодні пасажири Укрзалізниці можуть подорожувати до:

Словаччини, куди прямують поїзди: Мукачево — Кошице, Чоп — Кошице, Чоп — Чієрна над Тисом; Угорщини та Австрії: Київ — Будапешт — Відень; Молдови: Одеса — Кишинів; Польщі: Київ — Перемишль.

В компанії нагадали, що 10 жовтня після півторарічної перерви відправився у перший рейс швидкісний поїзд Інтерсіті+ за маршрутом Київ — Перемишль (Польща).

Квитки на міжнародні рейси можна придбати у залізничних касах, а до Польщі – ще й на офіційному сайті компанії на сайті.

Економічна правда