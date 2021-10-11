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УЗ поновила сполучення з європейськими країнами

Понеділок, 11 жовтня 2021, 14:00

Укрзалізниця поновила міжнародне сполучення з п'ятьма європейськими країнами.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

"Повертаємося до відновлення пасажиропотоку, зокрема на міжнародних напрямках", – йдеться в повідомленні.

Відсьогодні пасажири Укрзалізниці можуть подорожувати до:

Словаччини, куди прямують поїзди: Мукачево — Кошице, Чоп — Кошице, Чоп — Чієрна над Тисом;

Угорщини та Австрії: Київ — Будапешт — Відень;

Молдови: Одеса — Кишинів;

Польщі: Київ — Перемишль.

 

В компанії нагадали, що 10 жовтня після півторарічної перерви відправився у перший рейс швидкісний поїзд Інтерсіті+ за маршрутом Київ — Перемишль (Польща).

Квитки на міжнародні рейси можна придбати у залізничних касах, а до Польщі – ще й на офіційному сайті компанії на сайті.

Економічна правда

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Укрзалізниця Польща Молдова Австрія Словаччина

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